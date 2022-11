Cyberpunk Edgerunners: Stagione 2? CD Projekt RED punta ad altri progetti transmedia

Dalla recente conferenza di CD Projekt RED dedicata agli azionisti, arriva anche la conferma di un rinnovato impegno della compagnia nell'ambito transmedia, con altri progetti previsti per quanto riguarda serie TV e film dopo il successo di Cyberpunk Edgerunners, di cui si attendono informazioni per quanto riguarda un'eventuale Stagione 2.

Uscito a settembre, Cyberpunk Edgerunners non solo ha rappresentato un grande successo per Netflix e CD Projekt RED come prodotto televisivo, ma ha anche rilanciato in maniera notevole le vendite di Cyberpunk 2077, che hanno visto un incremento dopo l'uscita della serie animata nonché una rinnovata attività di giocatori nuovamente coinvolti all'interno del gioco.

Durante la conferenza, è stato chiesto specificamente se CD Projekt RED abbia intenzione di procedere con una Stagione 2 di Cyberpunk Edgerunners, cosa che al momento non ha ancora una risposta precisa: "Non abbiamo intenzione di confermare alcun piano specifico per una seconda stagione di Edgerunners o altre cose precise", ha riferito al riguardo Michał Nowakowski, SVP of business development di CD Projekt aggiungendo però che "abbiamo una grande voglia di lavorare ancora nell'ambito transmedia, sia per quanto riguarda l'animazione ché le produzioni live action, e questi piani persistono, dunque quando saremo pronti vedrete nuovi annunci al riguardo".

Dalla medesima conferenza sono arrivate anche buone notizie sul piano finanziario per la compagnia polacca, con Cyberpunk 2077 che traina gli ottimi risultati finanziari di CD Projekt grazie a vendite record registrate nel terzo trimestre fiscale, a dimostrazione di come l'action RPG fantascientifico sia in grado di contare su un ciclo vitale decisamente lungo in termini di vendite, considerando anche il prossimo arrivo dell'espansione Phantom Liberty.