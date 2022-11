Cyberpunk 2077 traina gli ottimi risultati finanziari di CD Projekt con vendite record

Cyberpunk 2077 è commercialmente risorto facendo segnare delle vendite record e trainando i risultati finanziari di CD Projekt nel terzo trimestre del 2022. Stando a quanto dichiarato dal CFO Piotr Nielubowicz durante la presentazione dell'ultimo resoconto finanziario agli azionisti, in termini finanziari questo è stato il miglior terzo quarto della storia della compagnia.

I ricavi consolidati hanno raggiunto quota 246 milioni di złoty polacchi (52,5 miliondi euro, al cambio attuale), la maggior parte dovuti alle vendite di Cyberpunk 2077. I profitti sono invece stati di 99 milioni di złoty, (21 milioni di euro circa al cambio attuale). Nielubowicz ha anche affermato che il segmento di CDPR stesso ha rappresentato il 47% della redditività e che i DLC e gli altri progetti dello studio sono ben avviati.

Il ritorno in grande stile di Cyberpunk 2077, che sempre più appare come un prodotto resuscitato rispetto alle condizioni che si erano create al momento del lancio, viene attribuito a due fattori fondamentali: il primo è sicuramente il supporto dato al gioco, con il team di sviluppo che, aggiornamento dopo aggiornamento, ha eliminato tutti i problemi maggiori, rendendolo perfettamente godibile. L'ultima versione disponibile è la 1.61. A contribuire in modo determinante all'impresa è stato però anche l'inatteso boom di Cyberpunk: Edgerunners, la serie Netflix, che ha prodotto un'immane ondata d'interesse verso il gioco, tanto da fargli superare il suo record di giocatori contemporanei su Steam e su altre piattaforme.

Insomma, Phantom Liberty, la prima e unica espansione ufficiale, pare avere la strada spianata per poter fare bene, senza dover più temere i contraccolpi del disastroso lancio del gioco base.