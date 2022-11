Offerte Amazon: LEGO, giochi e gadget a tema Harry Potter per il Black Friday

Il Black Friday 2022 sta per finire: gli sconti stanno terminando e possiamo vedere i più interessanti ancora proposti tramite Amazon Italia. Ora, ad esempio, potete acquistare una serie di prodotti a tema Harry Potter, come i LEGO, prodotti d'abbigliamento come felpe e borse, e persino un gioco da tavolo a tema. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo, oppure tramite il box qui sotto. Iniziamo da due pezzi LEGO: parliamo dell'Ufficio di Silente (76402) e del Libro degli Incantesimi (Lezione di Trasfigurazione, 76382), due pezzi venduti con un ottimo sconto per la chiusura di questo Black Friday. Di quest'ultimo potete trovare anche le altre versioni con le altre lezioni.

Passiamo ora al gioco da tavolo di Harry Potter: Hogwarts Battle, un gioco di carte dove dovrete costruire il vostro mazzo all'interno della partita, scegliendo determinate carte durante i vari turni. Il gioco è pensato da 2 a 4 giocatori.

Ora invece vediamo insieme una Felpa a tema: si tratta di una felpa con cappuccio di Grifondoro, che potete ammirare nelle sue varie colorazioni (Nero, Navy, Blu Real e Grigio) con il simbolo al centro.

Chiudiamo infine con una borsa per laptop (e non solo) che porta in figura l'Hogwarts Express, replicando il frontale sul lato della borsa. Pensata per essere portata sia a mano che a tracolla, questa borsa ha le seguenti dimensioni: 29 x 42 x 9 centimetri.

