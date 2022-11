The Settlers: New Allies: data d'uscita ufficiale annunciata, svelate le versioni console e cloud

Ubisoft ha annunciato la data di uscita ufficiale di The Settlers: New Allies: il 17 febbraio 2023. Inoltre sono state annunciate le versioni console e cloud. Quindi il gioco uscirà su PC prima, e successivamente su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, GeForce Now e Amazon Luna.

Ricorderete sicuramente che il gioco è stato rinviato dopo alcune sessioni beta, per consentire agli sviluppatori di implementare le richieste fatte dai giocatori.

Oggi, dopo mesi di silenzio, è stato pubblicato un video che illustra tutte le novità introdotte, oltre che svelare quando potremo provarle. Intanto è stato fatto un grosso lavoro per migliorare il ritmo di gioco in tutte le modalità e rendere il gameplay più fluido.

In particolare è stata aggiunta una protezione dai rush in tutte le mappe multiplayer, sottoforma di accampamenti di banditi che difendono le nuove risorse e che sono posizionati tra le aree di partenza dei giocatori. Quindi sarà impossibile tentare sortite improvvise senza prima aver affrontato questi avversari neutrali.

Sono state aggiunte anche delle nuove opzioni per spostarsi nelle mappe, in modo da poter raggiungere più velocemente i luoghi in cui sono richiesti rinforzi, senza dover rinunciare alla difesa del proprio territorio.

In generale sono stati migliorati tutti gli aspetti del gioco, tra interfaccia utente, funzionalità di alcune risorse, posizionamento delle stesse e altro ancora.

Dal punto di vista grafico le unità sono state maggiormente differenziate, per apparire uniche. In generale, la grafica è stata ulteriormente rifinita per apparire più realistica.