Offerte Amazon: Gotham Knights Special Edition a metà prezzo per il Black Friday

Le offerte Amazon per la chiusura del Black Friday ci permettono di acquistare una copia di Gotham Knights per PS5. Lo sconto è equivalente al 47%, un taglio di prezzo di quasi 35€. Potete trovare il prodotto ai seguenti box. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, e il periodo di restituzione è esteso fino al 31 gennaio 2023. Il prezzo è di 39,72€, uno sconto notevole in confronto al prezzo consigliato di 74,99€ (e parliamo della Special Edition).

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Gotham Knights offre un'esperienza action RPG a base open world che farà impazzire i fan dei personaggi DC, pur poggiando su presupposti narrativi controversi: esistono due universi videoludici in casa Warner Bros., ma in nessuno di essi Batman è vivo. Superato questo scoglio, la storia si rivela godibile e i personaggi ben scritti, il sistema di combattimento è un derivato del freeflow focalizzato sulle abilità e sulle peculiarità dei singoli eroi, la cooperativa diverte ma non appare imprescindibile. Ci sono tanti nemici e ottimi boss fight, nell'ambito di una struttura che sul fronte delle attività appare piuttosto tradizionale ma ricca di contenuti. Visivamente il gioco è uno spettacolo ma quando si muove barcolla, tradendo una serie di scelte tecniche che definire discutibili è poco: che peccato."

Batgirl in Gotham Knights

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.