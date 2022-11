Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà a pagamento, conferma CD Projekt Red

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty sarà un'espansione a pagamento, come confermato da CD Projekt Red, per voce del global PR director Radek Grabowski, a GamesRadar+. L'informazione era data per scontata da molti, ma immaginiamo che qualcuno potesse ancora nutrire la speranza di averla gratis.

Grabowski ha anche dichiarato che non sono stati forniti dettagli sul prezzo dell'espansione, perché non è ancora il momento. Comunque sia ne avrà uno, probabilmente inferiore a quello del gioco base, ma bisognerà pagare. Grabowski ha rassicurato da questo punto di vista: "tradizionalmente le nostre espansioni costano meno del gioco dei giochi a prezzo pieno."

Che la prima e probabilmente unica espansione di Cyberpunk 2077 sarebbe stata a pagamento era abbastanza scontato sin dall'epoca dell'annuncio. Del resto basta guardare alla politica seguita con le espansioni maggiori di The Witcher 3: Wild Hunt, Hearts of Stone e Blood and Wine, per capire che la strada seguita sarebbe stata la stessa. A confondere probabilmente è stata la presenza di DLC gratuiti, ma va detto che si tratta di contenuti minori.

Attualmente purtroppo non si sa quasi niente di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, nemmeno quando uscirà di preciso. Molti l'attendono per il 2023, ma vedremo se sarà così. Intanto CD Projekt Red continua ad aggiornare il gioco base, arrivato alla versione 1.61.