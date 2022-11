Horizon Call of the Mountain: un trailer e nuovi dettagli dell'esclusiva PSVR2, preorder disponibili

Guerrilla Games ha pubblicato un nuovo trailer con sequenze di gameplay di Horizon Call of The Mountain per festeggiare l'inizio dei preorder dell'esclusiva per PlayStation VR2 in arrivo assieme al nuovo visore per PS5 il 22 febbraio 2023, al prezzo di 69,99 euro. Inoltre sono stati svelati nuovi dettagli sul gioco e la trama.

Stando a quanto riportato nel nuovo post pubblicato sul sito ufficiale dello studio, in Horizon Call of the Mountain vestiremo i panni di Ryas, un ex membro dei Carja delle Ombre in cerca di redenzione, che deve indagare su una nuova minaccia. Durante il suo viaggio faremo la conoscenza di nuovi personaggi dell'universo di Horizon e incontreremo delle vecchie conoscenze, tra cui Aloy, come confermato in precedenza.

"In Horizon Call of the Mountain vestirai i panni di Ryas, un ex guerriero dei Carja delle Ombre in cerca di redenzione", recita il post di Guerrilla Games. "Perseguitato da un passato difficile e assegnato a un compito pericoloso, a Ryas è stata offerta la libertà in cambio delle indagini su una nuova minaccia per il Sundom. Maestro nell'arrampicata e nel tiro con l'arco, Rays dovrà utilizzare tutte le sua abilità per sopravvivere al pericolo viaggio che dovrà affrontare per trovare delle risposte."

"Personaggi vecchi e nuovi di Horizon, inclusa la stessa Aloy, incontreranno Ryas per aiutarlo nella sua ricerca e scoprire la minaccia segreta. Essere equipaggiati per qualsiasi situazione è vitale per il successo di Ryas e durante Horizon Call of the Mountain ti imbatterai in armi e strumenti che dovrai padroneggiare per sopravvivere contro le potenti macchine che incontrerai durante il cammino."

Come accennato in apertura, da ora Horizon Call of the Mountain è disponibile per il preordine su PlayStation Store al prezzo di 69,99 euro. Il gioco è fruibile solo ed esclusivamente utilizzando PlayStation VR2, il nuovo visore per PS5.