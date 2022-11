Xbox ha sospeso quasi 4,8 milioni di account nel 2022

Nell'ultimo Xbox Transparency Report, Microsoft ha svelato di aver sospeso quasi 4,8 milioni di account dai servizi di Xbox nella prima metà del 2022, tramite un mix di moderazione reattiva e proattiva. La crescita di Xbox e PC Game Pass hanno visto moltiplicarsi gli sforzi della compagnia per assicurarsi che i giocatori abbiano un'esperienza online pulita, senza quindi dover subire molestie o dover sopportare i cheater.

Come accennato, per contrastare l'arrembare dei fenomeni più tossici del mondo del gaming, Microsoft utilizza due metodi congiunti: un sistema di moderazione proattiva, che gli consente di identificare automaticamente fenomeni come il cheating e gli account falsi, e uno di moderazione reattiva, ossia che interviene in caso di segnalazioni da parte degli utenti stessi.

Xbox combatte i cheater e gli account falsi

Stando ai dati, i 4,8 milioni di account bloccati erano in buona parte falsi o usati per barare. Lo sforzo di ripulire l'ecosistema Xbox fa parte degli sforzi promessi da Phil Spencer di renderlo più accogliente, così da garantire un 2023 migliore per il brand

Altre motivazioni per i ban sono stati la violazione delle regole per la diffusione di contenuti a sfondo sessuale, lo scam, il bullismo e altre infrazioni del regolamento. Va sottolineato che questi tipi di ban sono stati la minoranza, rispetto a quelli principali.

Il 99,9% dei bannati per falsi account e cheating, sono stati rilevati dalla moderazione proattiva, ossia sono stati cacciati automaticamente dal sistema prima che potessero rovinare l'esperienza per gli altri giocatori.

Il rapporto rende chiaro come anche Microsoft stia tentando di combattere con ogni possibile mezzo certi fenomeni, che finiscono per allontanare dall'online molti utenti che vogliono solo divertirsi e trovare una comunità accogliente in cui stare.