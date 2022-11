God of War Ragnarok: PlayStation All-Stars Battle Royale è canonico, lo conferma Kratos

Chi sta giocando a God of War Ragnarok in questi giorni, avrà notato che sono presenti diversi easter egg che omaggiano i giochi dei PlayStation Studios, da The Last of Us a Ratchet & Clank. Uno di questi a quanto pare confermerebbe la canonicità di PlayStation All-Stars Battle Royale all'interno della lore di God of War, tramite una conversazione tra Kratos e Mimir, che riportiamo qui sotto.

Mimir: Ho sentito anche che una volta hai combattuto in un torneo.

Kratos: Ho combattuto in molte competizioni.

Mimir: Ma questa in particolare, ho sentito che hai combattuto con bestie, mascalzoni, principesse, non morti, automi e... il più grande musicista della storia. Non è... non è vero, giusto?

Kratos: Non voglio parlarne.

Mimir: Mi sembra giusto, fratello.

La redazione di Press Start interpellando al proposito il game director di God of War Ragnarok ha ricevuto la conferma che lo scambio di battute tra Kratos e Mimir citato qui sopra riguarda proprio PlayStation All-Stars Battle Royale.

Partendo da questo presupposto, inoltre, apprendiamo che secondo Mimir Parappa The Rapper è il "più grande musicista della storia". Le "principesse" sono un riferimento a Fat Princess e Nariko di Heavenly Sword, i "mascalzoni" sono Nathan Drake, Sly Cooper, Dante e forse "Evil" Cole MacGranth, le "bestie" Ratchet, Daxter e Toro Inoue. I "non morti" invece sembrerebbe un riferimento a Sir Daniel Fortesque, mentre "automi" a Clank.

In ogni caso, il fatto che Kratos confermi inderettametne a Mimir di aver partecipato al torneo crossover (dove tra l'altro si è unito anche Zeus tramite un DLC) rende canonico PlayStation All-Stars Battle Royale nella lore di God of War, almeno sulla carta. Il che è decisamente un fatto interessante.

PlayStation All-Stars Battle Royale è un picchiaduro in stile brawler pubblicato nel 2012 su PS3 e PS Vita in cui, come suggerisce il nome, sono presenti personaggi tratti da vari giochi dei PlayStation Studios e di terze parti. Il gioco è stato accolto tiepidamente da critica e pubblico a causa dello scarso numero di modalità e un cast che omaggiava solo parzialmente la storia PlayStation.