Nintendo Switch Sports ottiene il golf: trailer e dettagli dell'aggiornamento

L'aggiornamento 1.3.0 per Nintendo Switch Sports è disponibile in queste ore, e come elemento di novità fondamentale porta l'aggiunta del golf fra le discipline giocabili all'interno della raccolta, come era stato promesso in precedenza: vediamo dunque il trailer di presentazione di questo nuovo contenuto e altri dettagli sull'update.

"Attraversate il percorso attraverso le 21 buche dalla serie Wii Sports e unitevi agli amici con il multiplayer in locale e online, oppure gareggiate insieme per un massimo di 8 giocatori nella nuovissima modalità Survival Golf.

Il giocatore che impiega più colpi a completare un percorso viene di volta in volta eliminato".

Questa è la descrizione ufficiale della nuova modalità aggiunta a Nintendo Switch Sports, che richiama il grande classico del golf su Wii Sports ma ovviamente con una rielaborazione generale alla grafica, ai controlli attraverso JoyCon e anche alle modalità e opzioni di gioco. Disponibile in questo caso il multiplayer online, inoltre la nuova modalità Survival Golf introduce una sfida aggiuntiva che rende la competizione più emozionante.

Per il resto, l'update 1.3.0 porta con sé alcune altre caratteristiche come il gioco multiplayer in locale via LAN, l'aggiustamento di vari problemi che dovrebbero migliorare l'esperienza di gioco attraverso una maggiore stabilità del software e varie opzioni legate sempre al golf, come la possibilità di applicare una modalità con colpo assistito per i principianti.

In precedenza abbiamo visto lo spot pubblicitario con Juliana Moreira che è tornata per l'occasione a promuovere Nintendo Switch Sports, insieme a quello sulle nonne che giocano al titolo in questione.