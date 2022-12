Fortnite Capitolo 3, evento finale Frattura: il trailer presenta l'araldo

Siamo ormai molto vicini all'evento Frattura, ovvero la fase finale di Fortnite Capitolo 3 che prepara la strada all'arrivo del Capitolo 4 e il nuovo trailer, pubblicato in queste ore, mostra già una scala piuttosto apocalittica degli eventi che seguiranno.

Nel video vediamo l'evento stagionale Paradiso trasformarsi in Frattura con l'arrivo di una sorta di cataclisma, nella forma di un potente ed enorme tornado.

All'interno di questo tornado è visibile l'araldo, che sembra essere l'elemento chiave della trasformazione che causerà la modifica della mappa con l'arrivo di Fortnite: Capitolo 4.

L'idea è che il tornado, insieme all'araldo, siano destinati a distruggere l'isola, preparando la strada all'arrivo di una nuova mappa con il Capitolo 4, almeno secondo la tradizione del gioco Epic Games. L'evento avrà luogo il 3 dicembre alle ore 22:00 italiane e non è ancora chiaro quali siano i suoi contenuti precisi.

Queste sono le caratteristiche e le istruzioni fornite da Epic Games in via ufficiale per l'evento Frattura: