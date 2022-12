GeForce Now: annunciati più di venti nuovi giochi per dicembre 2022

Nvidia ha annunciato che GeForce Now, il suo servizio di cloud gaming in abbonamento, si arricchirà di più di venti nuovi giochi a dicembre 2022. Tra questi Warhammer 40.000: Darktide e Marvel's Midnight Suns.

Questo l'elenco dei primi, disponibili da oggi:

The Knight Witch (Nuovo su Steam, 29 novembre)

Warhammer 40,000: Darktide (Nuovo su Steam, 30 novembre)

Fort Triumph (Gratis sull'Epic Games Store, 1-8 dicembre)

Battlefield 2042 (Steam e Origin)

Alien Swarm: Reactive Drop (Steam)

Stormworks: Build and Rescue (Steam)

Questi sono i giochi che arriveranno nel corso delle prossime settimane:

Marvel's Midnight Suns (Nuovo su Steam, in arrivo)

Art of the Rail (Nuovo su Steam, 4 dicembre)

Swordship (Nuovo su Steam, 5 dicembre)

Knights of Honor II: Sovereign (Nuovo su Steam, 6 dicembre)

Chained Echoes (Nuovo su Steam, 7 dicembre)

IXION (Nuovo su Steam, 7 dicembre)

Togges (Nuovo su Steam, 7 dicembre)

SAMURAI MAIDEN (Nuovo su Steam, 8 dicembre)

Wavetale (Nuovo su Steam, 12 dicembre)

Master of Magic (Nuovo su Steam, 13 dicembre)

BRAWLHALLA (Ubisoft Connect)

Carrier Command 2 (Steam)

Cosmoteer: Starship Architect & Commander (Steam)

Dakar Desert Rally (Epic Game Store)

Dinkum (Steam)

Floodland (Steam)

Project Hospital (Steam)

"Battlefield 2042 di EA avrà RTX ON e NVIDIA DLSS per consentire ai membri di sperimentare l'azione sui campi di battaglia che cambiano dinamicamente in tutta la loro splendida gloria. Inoltre, è arrivato su GeForce NOW - giusto in tempo per il nuovo aggiornamento -"Season 3: Escalation", con un weekend di accesso gratuito dall' 1 al 4 dicembre. Ci sarà anche una ricompensa per i membri di GeForce NOW!"