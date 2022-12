Genshin Impact: Alhaitham e Yaoyao annunciati per la versione 3.4

L'Update 3.3 di Genshin Impact è disponibile da pochi giorni eppure Hoyoverse è già pronto a stuzzicare i giocatori per le novità in arrivo in futuro. Oggi sono stati annunciati i nuovi personaggi giocabili in arrivo con la versione 3.4, Alhaitham e Yaoyao.

Entrambi i personaggi sono stati presentati con dei post su Twitter, che mostrano anche i loro artwork ufficiali.

Alhaitham è un personaggio 5 stelle che combatte con le spade e usa l'elemento Dendro. È già apparso nel gioco con un ruolo di rilevanza nelle vicende delle quest principali di Sumeru. Di seguito la descrizione ufficiale offerta da Hoyoverse.

"L'attuale scriba dell'Akademiya di Sumeru. Per quanto possa sembrare prestigioso, questa denominazione è dovuta alla tendenza ampiamente diffusa nell'Akademiya di usare titoli ufficiali. L'incarico di scriba potrebbe sembrare importante, ma, in realtà, uno scriba non deve presenziare tutte le riunioni principali, né ha un ruolo nel processo decisionale. Lo scriba è semplicemente responsabile di classificare e archiviare i documenti importanti, e la sua presenza non è sempre necessaria. Ma è proprio per questo motivo che a Sumeru, dove i libri e i manoscritti costituivano un tempo una risorsa, lo scriba è una delle persone più informate su questioni di vario tipo. Si potrebbe dire, infatti, che questo incarico sia molto simile a quello del Gran Conservatore. In fondo, chi gestisce testi di ogni tipo ha accesso ad una profonda saggezza."

"Alhaitham, l'attuale scriba dell'Akademiya di Sumeru soddisfa tutti questi requisiti alla perfezione. Anche se in pochi sanno chi sia, lui è al corrente di numerose informazioni sconosciute a tutti, seppur non partecipi ad alcuna riunione che non ritiene importante. Quando lo fa, prende nota solo dei punti fondamentali, ignorando i particolari in base al suo umore. La gente spesso non presta attenzione a lui, né ha idea di quanti dettagli sia in grado di comprendere uno scriba del suo calibro.

"Una persona capace che cerca di non dare nell'occhio per troppo tempo verrà sempre percepita come qualcuno dall'identità e dai fini avvolti nel mistero. Ma Alhaitham è prova di quanto questo modo di vedere le persone sia in realtà errato: nonostante sia un uomo brillante, non è che un impiegato dell'Akademiya come tutti gli altri, con un lavoro stabile e una casa accogliente che gli permettono di condurre una vita tranquilla."

Yaoyao è la nipote di Madame Ping ed è un personaggio basato sull'elemento Dendro, ma a differenza di Alhaitham è di rarità 4 stelle. Stando alle voci di corridoio utilizza le lance.

"In tanti nel Porto di Liyue sono soliti vedere Madame Ping camminare insieme alla sorridente Yaoyao. Le due sono così inseparabili che chiunque penserebbe che Yaoyao sia la nipotina di Madame Ping. In realtà, non hanno alcun legame di parentela. Yaoyao è la discepola di Madame Ping, conosciuta anche col nome di "Raminga dei sentieri". Nonostante sia la discepola più giovane di Raminga dei sentieri, si prende cura dei suoi altri discepoli come farebbe una sorella maggiore. Ciò porta Xiangling a chiedersi di tanto in tanto: "Perché ho come la sensazione che Yaoyao si prenda cura di me come se fossi una bambina...? La più grande qui sono io, non lei..." Anche prima che diventasse una discepola degli Adepti, Yaoyao è sempre stata una bambina gentile e premurosa. Forse è per questo che gli Adepti la adorano così tanto."

"Yaoyao porta sempre con sé Yuegui, un tesoro degli Adepti creato da Vestale delle nuvole. Yuegui la protegge ogni volta che si trova in pericolo, ed è prova dell'affetto che gli Adepti provano nei confronti di Yaoyao. È anche talentuosa e motivata: la studentessa che ogni insegnante vorrebbe avere. Nonostante a volte abbia avuto difficoltà a comprendere le nozioni apprese a causa della sua giovane età, Yaoyao diverrà senza ombra di dubbio una ragazza di grande cultura. Madame Ping è orgogliosa di avere una discepola come lei al suo fianco."

La versione 3.4 di Genshin Impact sarà disponibile a metà gennaio 2023. Nel frattempo, Hoyoverse ha deciso di regalare 800 Primogemme per festeggiare la vittoria ai The Game Awards 2022.