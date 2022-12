Elden Ring: il cosplay di Malenia di Bliss Cosplay festeggia il GOTY senza Bill Clinton

Malenia è sicuramente il boss più ostico di Elden Ring, nonché il personaggio più iconico del gioco. Oggi vale la pena vederla rivivere in questo magistrale cosplay di Bliss Cosplay, che ci sembra un ottimo modo per festeggiare il GOTY del gioco ricevuto ieri sera durante i The Game Awards.

Il riferimento a Bill Clinton nel titolo sarà immediatamente compreso a chi ha visto l'evento: durante la premiazione del gioco dell'anno un giovane è salito sul palco interrompendo l'evento per farfugliare qualcosa sull'ex-presidente degli Stati Uniti. Fortunatamente è stato arrestato e Keighely ha garantito che sarà torturato il giusto facendogli ingurgitare chili di Doritos.

Curiosità da eventi videoludici a parte, il cosplay di Bliss Cosplay appare a prescindere un lavoro magistrale per come riesce a riprodurre il costume di Malenia, nonché la posa del suo artwork più celebre. Davvero complimenti a questa talentuosa cosplayer e anche al suo fotografo, che ha realizzato davvero un ottimo scatto.

Elden Ring è un soulslike open world di FromSoftware. Proprio ieri sera lo studio giapponese ha annunciato il suo nuovo gioco: Armored Core 6: Fires of Rubicon. Chissà che bei cosplay ne verranno fatti.