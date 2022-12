Death Stranding 2 userà Metahuman di Epic Games per i modelli umani

Kojima Productions utilizzerà Metahuman di Epic Games per i modelli umani di Death Stranding 2. Il dettaglio è emerso dai crediti del filmato di presentazione del gioco, pubblicato in occasione dei The Game Awards 2022.

Metahuman è un framework di Epic Games che consente la realizzazione di modelli umani 3D high-poly generati proceduralmente. Il software include MetaHuman Creator, un'applicazione gratuita basata sul cloud che consente di creare nel giro di pochi minuti degli umani digitali fotorealistici compresi di rigging.

Non è strano che Metahuman inizi ad apparire nei progetti videoludici più grossi, soprattutto in open world come Death Stranding 2 che hanno bisogno di essere popolati da molti personaggi non giocanti generici.

Naturalmente i personaggi principali continueranno a essere realizzati tramite la scansione in alta definizione degli attori, così da riprodurne alla perfezione le fattezze e poter lavorare più approfonditamente sulle animazioni.

Per il resto Death Stranding 2 utilizzerà il Decima Engine di Guerrilla Games per girare, come del resto faceva il primo capitolo.

