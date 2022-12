Giochi PS5 e PS4 in promozione con le Offerte di Natale, in negozio e online

Sono partite oggi le Offerte di Natale sui giochi PS5 e PS4, con diversi titoli prodotti da Sony, anche di recente pubblicazione, in promozione a prezzi davvero interessanti. L'iniziativa, valida fino al 23 dicembre, è disponibile sia nei negozi che aderiscono sia in diversi store online.

Si parte da Horizon Forbidden West (qui la recensione), che è possibile acquistare a 49,99€ anziché 80,99€ in versione PS5 oppure a 39,99€ anziché 70,99€ in versione PS4. Da notare che il Calendario dell'Avvento di GameStop oggi fa ancora meglio, togliendo ulteriori 10€ al prezzo del gioco.

Abbiamo poi Gran Turismo 7, lo straordinario racer di Polyphony Digital fresco di premiazione come miglior gioco di guida dell'anno ai The Game Awards 2022, che può essere vostro a 49,99€ anziché 80,99€ in versione PS5 oppure a 39,99€ anziché 70,99€ in versione PS4.

Non è finita qui, visto che Marvel's Spider-Man: Miles Morales viene via a 29,99€ anziché 60,99€, sia in versione PS5 che PS4, mentre The Last of Us Parte I è disponibile a 59,99€ anziché 80,99€ e The Last of Us Parte II può essere vostro a soli 9,99€ anziché 40,99€.

Ultima carrellata: FIFA 23 in bundle con un controller DualSense è scontato a 99,99€ anziché 119,99€, e infine titoli come God of War, Ratchet & Clank e Gran Turismo Sport della linea PlayStation Hits scendono a soli 9,99€ anziché 20,99€.