The Game Awards 2022: tutti i vincitori di tutte le categorie dell'evento di Geoff Keighley

Durante i The Game Awards 2022 non ci sono stati solo annunci, ma anche tante premiazioni. Vediamo tutti i vincitori per ogni categoria dello show:

Gioco dell'anno 2022 - Elden Ring

Miglior gioco Mobile - Marvel Snap

Miglior picchiaduro - Multiversus

Miglior eSport Game - Valorant

Miglior atleta eSport - YAY

Miglior eSport team - LOUD

Miglior eSport Couch - BZKA

Miglior evento eSport - 2022 LoL World Championship

Miglior gioco per famiglie - Kirby e la terra perduta

Miglior performance - Christopher Judge (Kratos - God of War Ragnarok)

Miglior indie di debutto - Stray

Miglior adattamento - Arcane

Miglior narrazione - God of War Ragnarok

Miglior direzione artistica - Elden Ring

Miglior gioco VR/AR - Moss Book II

Miglior strategico - Mario + Rabbids Sparks of Hope

Miglior community support - Final Fantasy 14

Miglior gioco d'impatto - As Dusk Falls

Miglior gioco sportivo/guida - Gran Turismo 7

Miglior gioco multigiocatore - Splatoon 3

Miglior design audio - God of War Ragnarok

Miglior content creator - Ludwig

Gioco più atteso - The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Miglior gioco d'azione - Bayonetta 3

Miglior colonna sonora - God of War Ragnarok

Premio per innovazione e accessibilità - God of War Ragnarok

Miglior gioco di ruolo - Elden Ring

Scelto dai fan - Genshin Impact

Miglior gioco Indie - Stray

Miglior gioco d'azione e avventura - God of War Ragnarok

Miglior gioco attivo - Final Fantasy 14

Miglior game direction - Elden Ring

The Game Awards 2022

Diteci, cosa ne pensate dei premi dei The Game Awards 2022?