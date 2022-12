GameStop, Calendario dell'Avvento: Horizon Forbidden West e GT7 tra le offerte del 9 dicembre 2022

Continuano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop. Tra gli sconti di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, troviamo anche Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7 e Call of Duty: Modern Warfare 2.

Particolarmente interessante l'offerta sul titolo di Guerrilla Games dato che potrete acquistare a 29,98 euro la versione PS4 e successivamente scaricare l'update gratuito alla versione PS5. Il tutto tra l'altro giusto in tempo per entrare nell'Ovest Proibito prima dell'arrivo di Burning Shores, la nuova espansione di Horizon Forbidden West.

Potrete accedere alle offerte del Calendario dell'avvento da qui. Di seguito abbiamo elencato tutte le promozioni valide per la giornata odierna, 9 dicembre 2022 che oltre ai videogiochi, includono anche console usate e volanti da gaming.

Gran Turismo 7 per PS5 a 39,98 euro

Gran Turismo 7 per PS4 a 29,98 euro

Horizon Forbidden West per PS5 a 39,98 euro

Horizon Forbidden West per PS4 a 29,98 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2 per PS5, PS4 e Xbox a 65,98 euro

MotoGP 22 per PS5, PS4, Switch e Xbox a 24,98 euro

PS4 da 500GB usata a 199,98 euro

PS4 Slim da 500GB usata a 239,98

Xbox One S Bianca da 500GB usata a 179,98 euro

Xbox One X usata a 219,98 euro

Nintendo Switch Neon usata a 209,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Apex a 94,98 euro

Volante Hori - Racing Wheel Overdrive (compatibile con Xbox Series X|S) a 94,98 euro

Gran Turismo 7

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop cambiano ogni giorno, quindi se siete interessati avete tempo fino alla mezzanotte per acquistare uno dei giochi sopracitati a prezzo scontato.

Che ne pensate delle promozioni lanciate da GameStop oggi?

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.