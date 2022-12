Kingdom Hearts, Aqua è la protagonista del cosplay di soryu_geggy_cosplay

Oggi vi proponiamo il cosplay di Aqua, uno dei personaggi principali della serie di Kingdom Hearts. A interpretare la ragazza è soryu_geggy_cosplay, una cosplayer italiana che all'anagrafe è registrata come Eugenia Bellomia.

Aqua è apparsa per la prima volta in Kingdom Hearts II e nella sua versione aggiornata Final Mix, ma soprattutto è una delle tre protagoniste giocabili introdotte nel prequel Kingdom Hearts Birth by Sleep del 2010. È una delle apprendiste del Keyblade che si allenano sotto la guida del Maestro Eraqus insieme ai suoi amici Terra e Ventus. Essendo l'unica tra i suoi amici a ottenere il grado di Maestro di Keyblade, Aqua viene incaricata di monitorare Terra e Ventus mentre combatte le creature oscure conosciute come gli Unversed.

La cosplayer italiana è stata anche protagonista di un altro cosplay di Kingdom Hearts 3, questa volta di Kairi.