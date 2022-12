Xbox avrà un 2023 incredibilmente emozionante, assicura Microsoft dopo l'assenza ai TGA 2022

Microsoft ha promesso un 2023 incredibilmente emozionante per la piattaforma Xbox, dopo la delusione dei fan per l'assenza totale dei giochi first party Xbox dai The Game Awards 2022, lì dove Sony ha invece fatto diversi annunci, mostrato diverse cose e messo il cappello su alcune esclusive console di prestigio, tanto che molti hanno definito i TGA una specie di State of Play.

A rispondere ai delusi è stato Aaron Greenberg, il VP di Xbox, che su Twitter ha promesso sostanzialmente che il 2023 non deluderà i giocatori Xbox.

Greenberg: "Abbiamo in programma molte cose da mostrare e condividere, per un anno 2023 che sarà emozionante. Apprezziamo che le persone desiderino sapere e vedere di più. Il tempismo è sempre l'elemento chiave, ma non preoccupatevi, perché non dovrete attendere molto per sapere cosa abbiamo in serbo."

Greenberg è rimasto molto sul generico e, a questo punto, non si può che aspettare per vedere se le sue parole diverranno effettivamente realtà. C'è da dire che probabilmente Xbox ha scelto di aver un profilo bassissimo ai The Game Awards 2022 per via dell'acquisizione di Activision Blizzard, ossia per non mettersi troppo in mostra di fronte agli organi antitrust che devono giudicare la fattibilità dell'affare.