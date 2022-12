Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano: ora è ufficiale, ecco il cast

Tramite il PlayStation Blog, Sony oggi ha confermato in via ufficiale che Final Fantasy 16 sarà doppiato in italiano, svelando inoltre anche l'elenco dei doppiatori, che riportiamo di seguito:

Clive Rosfield - Alessandro Capra

Joshua Rosfield - Arturo Sorino

Jill Warrick (bambina) - Beatrice Maruffa

Jill Warrick (giovane adulta) - Ilaria Silvestri

Cidolfus Telamon - Alberto Angrisano

Benedikta Harman - Katia Sorrentino

Hugo Kupka - Francesco Rizzi

Dion Lesage - Luca Appetiti

Barnabas Tharmr - Fabrizio Dolce

Per chi segue spesso le nostre notizie su Final Fantasy 16, probabilmente non si tratta di una novità particolarmente sorprendente, dato che pochi giorni fa è apparso il trailer "Vendetta" di Final Fantasy 16 completamente doppiato in italiano sul canale YouTube di Square Enix, anticipando dunque l'annuncio ufficiale. Detto questo si tratta sicuramente di una notizia sicuramente positiva per i giocatori dello Stivale. Tra l'altro Final Fantasy 16 sarà il primo capitolo della serie doppiato in italiano.

La voce di Clive Rosfield, ovvero il protagonista di Final Fantasy 16, sarà quella di Alessandro Capra, noto in ambito videoludico è noto per aver doppiato Lucas Baker in Resident Evil 7, Edward Kenway in Assassin's Creed IV, Conrad in The Dark Pictures Anthology: Man of Medan e Connor in Detroit: Become Human.

Menzioniamo anche altri dei doppiatori nostrani: Jill Warrick sarà interpretata da Ilaria Silvestri (Eivor in Assassin's Creed Valhalla), Cidolfus Telamon da Alberto Angrisano (Gerard Bieri in Horizon Forbidden West), e Benedikta Harman da Katia Sorrentino (Mei in Overwatch, Kait Diaz in Gears Of War, Mary Jane in Marvel's Spider-Man).

Vi ricordiamo che Final Fantasy 16 sarà disponibile dal 22 giugno 2023 in esclusiva temporale per PS5. Ecco da quando potrebbe arrivare anche su altre piattaforme.