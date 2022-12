Forspoken: le missioni della demo sono state create apposta, non rappresentano il gioco finale

La demo di Forspoken non rispecchierà la sua qualità finale, almeno per quanto riguarda le missioni secondarie e il tutorial. Il direttore creativo Raio Mitsuno ha dichiarato a Gematsu in una nuova intervista che tali missioni secondarie della demo sono state costruite appositamente per la demo.

"Si trattava di missioni secondarie di tipo "fetch quest" in termini di struttura, come ad esempio: si raggiungono questi cinque obiettivi e poi si combatte un boss", ha detto Mitsuno a proposito della demo di Forspoken al Tokyo Game Show 2022, che è la stessa demo che stanno provando ora i giocatori della PS5.

"Il gioco completo non è stato progettato in questo modo. È stato creato appositamente per quella demo", continua Mitsuno. In un'altra parte della nuova intervista, il direttore creativo spiega a Gematsu che la demo del TGS era "una demo di gioco realizzata appositamente per dare un'idea delle meccaniche del parkour e della magia".

Frey può muoversi con grande agilità con Forspoken

La demo non mostra dopotutto la fase iniziale del gioco, ma è ambientata un poco più avanti (esattamente in qualche parte del gioco non lo sappiamo per ora). Il punto è il giocatore dovrebbe raggiungere quegli spazi in un momento nel quale ha già confidenza con il gioco e già ha affrontato il tutorial regolare di Forspoken.

Come spiegato, il punto della demo è permettere ai giocatori di mettere alla prova il fulcro del gameplay, ovvero il parkour e la magia: in un primo momento, però, potrebbe essere un po' complesso capire come funziona il tutto. Forse inserire un tutorial più approfondito avrebbe aiutato qualche giocatore a comprendere le meccaniche più facilmente.

Come già vi avevamo detto, i fan che hanno provato la demo hanno reazioni opposte, voi che ne pensate?