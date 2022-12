Armored Core 6: non è open world e non ha connessioni con i precedenti giochi

Armored Core 6: Fires of Rubicon è stato uno dei protagonisti dei The Game Awards 2022 della scorsa settimana e ora sono arrivati nuovi dettagli grazie a un'intervista con il game director Marau Yamamura e Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware. Tra questi il fatto che il gioco non sarà open world, ma piuttosto strutturato a missioni.

In realtà per il momento abbiamo visto un trailer in CG di Armored Core 6 e nulla più. Ma considerando che il precedente lavoro di FromSoftware è Elden Ring e che un'immagine ufficiale (in testa alla notizia) tratta dalla fine del trailer d'annuncio mostra un mech con una sorta di zaino sulle spalle che guarda l'orizzonte, suggerendo quindi un vasto mondo da esplorare, Miyazaki e Yamamura hanno pensato di precisare fin da subito che la campagna singleplayer non avrà una struttura open world.

"Per essere chiari, Armored Core 6 avrà una struttura basata sulle missioni per il single player", ha detto Yamamura a IGN. "Non è una struttura completamente aperta, si adatterà a quella dei precedenti capitoli".

"Per quanto riguarda quello scatto in particolare, c'era questo grande disastro che è stato mostrato nel trailer che ha portato con sé enormi cambiamenti nell'ambiente - simile a quello che vedresti con un'era glaciale. Questa immagine è solo una semplice rappresentazione del mondo di Armored Core 6 e dei piloti di mecha che devono sopravvivere a cambiamenti così drammatici. Quindi è quello che stiamo cercando di mostrare con quello scatto."

Yamamura inoltre ha confermato che Armored Core 6: Fires of Rubicon avrà una trama completamente nuova e senza connessioni ai precedenti capitoli. Dunque si tratta di un ottimo punto di ingresso per i nuovi giocatori.

"Vogliamo pensare a questa come una nuova storia completamente inedita. Non ci sono collegamenti diretti con i giochi precedenti in termini di continuazione della storia. Questa è un'ambientazione nuova di zecca e una storia nuova per i giocatori."

Armored Core 6 è attualmente in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC e sarà disponibile nel corso del 2023.