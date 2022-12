Forspoken: i fan che hanno provato la demo hanno reazioni opposte, voi che ne pensate?

Forspoken sarà pubblicato il prossimo mese ma i giocatori di PlayStation 5 possono già ora provare l'avventura di Frey grazie a una demo pubblicata sulla console di Sony. Molti l'hanno già provata per varie ore e stanno dicendo la propria online. Per il momento pare che le reazioni siano molto diverse tra loro, con giudizi entusiastici e altri invece completamente negativi.

Un utente di Reddit ad esempio la definisce "la miglior demo che abbia mai giocato", affermando che "Ogni tanto, credo che tutti ci sentiamo come se qualcosa fosse fatto su misura per noi, ed è così che mi sento con Forspoken. Dopo aver giocato con la demo per oltre 3 ore, non riesco a descrivere quanto sia innamorato di questo gioco".

Un altro utente di Reddit dice: "Sono davvero contento che abbiano rilasciato una demo", in modo da poter rimandare l'acquisto di Forspoken. L'utente afferma che "tutto è pessimo", citando controlli poco intuitivi, grafica sfocata, prestazioni incoerenti e dicendo che "il combattimento è goffo, lento e semplicemente non divertente".

Chiaramente le opinioni sono molto diverse a seconda dell'utente. Tutto quello che possiamo dire è che i giocatori PS5 dovrebbero provare in prima persona la demo per capire se Forspoken faccia per loro oppure se non sia adatto al loro gusto.

Forspoken, vi ricordiamo, è un gioco d'azione a mondo aperto che ci porta nel regno di Athia, un mondo magico nel quale la protagonista - Frey - viene teletrasportata. La ragazza si allea con un bracciale parlante e ottiene una serie di poteri magici elementali che le permettono di combattere contro le creature corrette di Athia così come eseguire grandi e agili movimenti parkour all'interno del mondo. La trama segue le Tanta, delle matriarche corrette, e il tentativo di Frey di riportare la pace in questo mondo.

Diteci, proverete la demo? Vi lasciamo infine al trailer pubblicato ieri.