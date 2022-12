God of War e i problemi di paternità di Tony Soprano in un esilarante video

Il canale YouTube eli_handle_b colpisce ancora, con un altro video mash-up che mischia, in questo caso, scene di God of War ad alcune dei Sopranos, con in particolare Tony Soprano protagonista di evidenti problemi di paternità con Atreus.

Il video è un altro piccolo capolavoro di comicità da parte dell'autore che, in precedenza, ci ha mostrato Detroit: Become Human che incontra "Una pallottola spuntata" e Ace Ventura alle prese con il mondo di The Witcher 3, fra gli altri.

L'auto-definitosi "meme maker" ha dunque affrontato anche God of War, uscendone decisamente bene grazie alla particolare commistione tra i problemi di paternità di Kratos e quelli di Tony Soprano, a loro modo simili.

Mentre il protagonista di God of War deve convivere con il proprio passato e la difficoltà di parlarne al proprio figlio, il protagonista dei Sopranos ha praticamente lo stesso problema, ma legato a una situazione decisamente differente, dimostrando però una certa comunanza in termini di problemi legati alla paternità.

Il risultato è una sovrapposizione praticamente perfetta di un personaggio sull'altro, che ancora una volta dimostra la capacità di questo youtuber di costruire una sorta di narrazione sfruttando spezzoni di video tratti da cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra. O forse sì?