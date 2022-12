The Witcher 3: Ace Ventura diventa Geralt di Rivia in un video spassoso

Grazie a un nuovo video pubblicato dal canale YouTube di eli_handle_b, Ace Ventura sostituisce Geralt di Rivia e diventa l'improbabile protagonista di The Witcher 3: Wild Hunt, dimostrando come un'acchiappanimali può benissimo svolgere i doveri di un Witcher, anche senza poteri magici. Proprio quello che ci vuole per ingannare l'attesa in vista dell'uscita delle versioni next-gen del GDR di CD Projekt RED.

Il filmato, che potrete visualizzare nel player poco più sotto, è stato realizzato utilizzando alcune scene dei celebri film Ace Ventura - L'acchiappanimali del 1994 e il sequel Ace Ventura - Missione Africa del 1995 e integrandole in varie sequenze di The Witcher 3, ovviamente nel modo più ironico possibile.

Questo risultato non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di mod come HD Reworked Project, Console extensions, Pause and Menu Anytime e CameraTools, nonché un intensivo lavoro di editing da parte di eli_handle_b. Ne è valsa sicuramente la pena, considerando la qualità finale.

Del resto questo canale YouTube ci ha già deliziato in passato con degli improbabili mashup tutti da ridere. Ad esempio, sulle nostre pagine abbiamo visto Ace "V" Ventura tra le strade di Night City di Cyberpunk 2077, così come anche Mr. Bean, o Leslie Nielsen in Detroit: Become Human.