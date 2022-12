Vengeful Guardian: Moonrider, una data d'uscita per l'action dal team di Blazing Chrome

The Arcade Crew e JoyMasher hanno annunciato con un trailer la data d'uscita di Vengeful Guardian: Moonrider, il nuovo action game del team responsabile in precedenza anche di Blazing Chrome, che evidentemente ha intenzione di continuare con il medesimo stile anche in questo caso.

Il gioco è atteso per il 12 gennaio 2023. Si tratta di un omaggio agli action platform a scorrimento dell'epoca 16-bit, recuperando peraltro lo stile cyberpunk con armature samurai che all'epoca si poteva apprezzare in alcune produzioni storiche come Hagane: The Final Conflict, a cui gli sviluppatori sembrano essersi ispirati particolarmente.

Come abbiamo riferito anche nel provato di Vengeful Guardian: Moonrider che abbiamo pubblicato il mese scorso dopo la prova della demo, si tratta di un titolo che guarda al passato ma che non si limita a proporre una rievocazione nostalgica, proponendo una bella dose d'azione comunque apprezzabile anche al giorno d'oggi, a prescindere dai sentimentalismi.

In Vengeful Guardian: Moonrider ci troviamo a interpretare un combattente cibernetico in armatura da samurai, programmato per distruggere interi eserciti, che si rivolta contro il regime opprimente e totalitario che l'ha costruito. Dal suo risveglio, inizia dunque una grande battaglia impari fra Moonrider e le soverchianti forse nemiche, sviluppandosi in una serie di livelli con eventi differenti.

Troviamo elementi platform, elementi in stile picchiaduro a scorrimento e sparatutto, il tutto messo insieme con una notevole maestria. A questo punto, attendiamo di scoprirlo meglio tra poco, con il lancio previsto ormai per il prossimo mese.