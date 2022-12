Blood Bowl 3: svelato il sistema di Stagioni e il Blood Pass

Lo studio Cyanide ha svelato oggi che Blood Bowl 3 presenterà una sistema di Stagioni, pensato per incentivare la competizione, corredato dal Blood Pass, ovvero un pass battaglia che include elementi per la personalizzazione estetica.

Le novità sono state presentata in un video da Gautier Brésard e Clément Nicolin, rispettivamente Project Manager e Product Manager di Blood Bowl 3, che potrete visualizzare nel player poco qui sotto.

Viene spiegato che la scelta di integrare un sistema di stagioni, rodato a lungo in Beta e tarato sulla base dei feedback dei giocatori, è il primo passo per realizzare un gioco duraturo nel tempo, che Cyanide arricchirà regolarmente con nuovi contenuti e funzionalità.

Al lancio Blood Bowl 3 includerà 12 fazioni, quattro in più del precedente capitolo. Ogni 3 mesi inizierà una nuova stagione, con l'aggiunta di una nuova fazione e di un Blood Pass da 50 livelli. Questo permetterà di ottenere ricompense gratuite per la personalizzazione delle proprie squadre con oggetti di scena, palle e dadi. Raggiunto il massimo livello, invece, si sbloccherà la nuova fazione della stagione in corso.

Sarà anche disponibile una versione a pagamento del Blood Pass, con i dettagli sul prezzo ancora da svelare, che garantirà l'accesso immediato alla nuova fazione della stagione in corso e una ricompensa aggiuntiva a ogni livello.

Viene precisato che ogni oggetto ottenibile dal Blood Pass gratuito o a pagamento, così come quelli acquistabili nel negozio interno, apporteranno solo modifiche estetiche, senza concedere dunque alcun vantaggio in termini di gameplay.

Per quanto riguarda la competizione, ogni giocatore farà parte di una classifica quando gioca in modalità competitiva. Partecipando alle partite classificate, ci si confronterà con altri giocatori dello stesso livello e si affronteranno gradualmente allenatori più esperti

Vi ricordiamo che Blood Bowl 3 sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 23 febbraio 2023. La versione per Nintendo Switch invece uscirà in un secondo momento.