Epic Games Store, i giochi gratis dell'8 dicembre 2022 annunciati ufficialmente

Sono stati annunciati i giochi gratis che saranno disponibili per gli utenti dell'Epic Games Store a partire dall'8 dicembre 2022: parliamo in questo caso di Saints Row IV: Re-Elected e Wildcat Gun Machine.

Si tratta dunque di due giochi piuttosto diversi tra loro ma ugualmente interessanti, che potranno essere scaricati dalla settimana prossima al termine dell'offerta attuale. Come da tradizione, l'annuncio arriva in contemporanea con la disponibilità dei giochi gratis del 1 dicembre 2022, ovvero quelli di questa settimana, per i quali potete dunque procedere al download: la procedura per scaricarli è sempre la stessa ed è molto semplice, ma cliccate sul link nel caso abbiate bisogno di indicazioni.

Tornando ai giochi previsti per la settimana prossima, partiamo da Saints Row IV: Re-Elected, ovvero l'edizione completa del quarto capitolo della folle serie di action in terza persona open world.

Partito come una sorta di emulo di GTA, il franchise ha poi preso una strada propria e originale, puntando anche sull'ironia e l'umorismo alquanto folle. In questo caso, ci troviamo di fronte all'edizione completa di Saints Row IV, comprensiva di tutti i DLC e le espansioni.

Ora sei tu il presidente! I Santi sono passati dagli attici di lusso alla Casa Bianca, ma ora la Terra è stata invasa e tocca a te salvarla ricorrendo a un arsenale di super poteri e strane armi nel gioco open-world più selvaggio di tutti.

Divertiti con le folli bizzarrie di Saints Row IV:

Super eroe al comando: saltare da un edificio all'altro, uccidere col pensiero, travolgere i carri armati. Sono solo alcuni dei poteri disponibili

Giochi di distruzione alieni: sfodera un impressionante arsenale di veicoli e armi alieni. Il raggio gonfiante, il polarizzatore, il disintegratore e molto altro

Armi personalizzate, distruzione personalizzata: hai personalizzato il tuo personaggio e i tuoi vestiti? Ora hai anche un potente sistema di personalizzazione delle armi

Re-Elected al completo: Saints Row IV: Re-Elected contiene ben 25 DLC

Potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Saints Row IV: Re-Elected.

L'altro titolo è Wildcat Gun Machine, un action RPG in stile dungeon crawler dalla caratterizzazione alquanto folle e colorata. In base a quanto riferito dagli sviluppatori "giocare a Wildcat Gun Machine è come fare un giro su un'esplosiva montagna russa".

Wild Cat Gun Machine, un'immagine del gioco

Oltre alle caratteristiche tipiche del genere, il gioco mischia anche elementi bullet hell in cui si tratta di affrontare orde di "disgustose bestie di carne con svariate armi, mecha giganti e gattini adorabili".

Esplora enormi dungeon a forma di labirinto e libera mecha giganti da antiche divinità demoniache. I combattimenti con i nemici dispongono di un alto livello di difficoltà e sono stati progettati con uno scopo ben specifico: offrire impegnativi enigmi di combattimento.