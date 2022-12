Epic Games Store: giochi gratis del 1 dicembre 2022 disponibili, link per il download

I giochi gratis dell'Epic Games Store del 1 dicembre 2022 da ora sono disponibili per il download. Questa settimana la casa offre Fort Triumph e RPG in a Box.

Potrete riscattare i giochi gratis dell'Epic Games Store del 1 dicembre dalle rispettive pagine dedicate. Da qui potrete raggiungere quella di Fort Triumph e da qui quella di RPG in a Box.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero l'8 dicembre 2022, per riscattare i giochi. Una volta fatto, questi verranno aggiunti alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se li aveste acquistati.

Fort Triumph è un gioco di strategia che mescola le dinamiche del sistema di combattimento a turni di XCOM a quelle esplorative di HOMM. Il giocatore potrà costruire città, collezionare artefatti e migliorare i propri campioni per poi scendere in battaglia. Ogni scontro sarà diverso dall'altro grazie alla fisica ambientale, che può essere sfruttata a proprio vantaggio per avere la meglio sugli avversari.

"Fort Triumph è un entusiasmante gioco strategico a turni di stampo fantasy, dove la morte è permanente e costantemente in agguato. Terrificante, vero?", recita la descrizione ufficiale.

"Guida un gruppo di eroi con abilità diverse e segui le loro vicende in una scanzonata parodia dei fantasy. Missioni dagli obiettivi diversi ti attendono in mappe procedurali suddivise in celle. Preparati per una grande avventura, sia in modalità storia che in schermaglie."

Un'immagine di RPG in a Box

L'altro gioco gratis dell'Epic Games Store è RPG in a Box, un software di creazione che permette di dare vita ai propri RPG tramite un set di strumenti semplici e immediati, adatti anche a chi non mastica il linguaggio di programmazione o modellazione. Le opzioni offerte sono davvero tantissime e una volta completata la propria opera sarà possibile condividerla con altri giocatori trasformandola in un eseguibile per Windows, Linux e macOS.

"RPG in a Box ti permette di trasformare facilmente le tue storie e le tue idee in giochi e altre esperienze interattive! Come suggerisce il nome, contiene tutto il necessario in un comodo pacchetto singolo. Il software è stato progettato seguendo un approccio divertente e adatto ai principianti, in modo da non richiedere alcuna nozione di programmazione o modellazione, garantendo al tempo stesso un'ampia gamma di personalizzazione e possibilità.", recita la descrizione.

"Costruisci caselle, oggetti e personaggi da blocchi di pixel 3D (voxel) e animali con facilità grazie al sistema di animazione di fermo immagine basato su fotogrammi dell'editor. È possibile l'importazione di file MagicaVoxel (.vox), Qubicle (.qb) e PNG."

Che ne pensate, siete soddisfatti dei regali dell'Epic Games Store del 1 dicembre 2022? Fatecelo sapere nei commenti.