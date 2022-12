Infinity Nikki: un action adventure con cambio di vestiti da un ex director di Zelda

Il nome di Kentaro Tominaga è da tenere d'occhio, perché si tratta di un designer che ha lavorato su The Legend of Zelda: Breath of the Wild ed è stato director del Pass Espansione del gioco in questione su Nintendo Switch, per questo motivo riportiamo il trailer di annuncio di Infinity Nikki, il suo nuovo gioco.

Si tratta di un action RPG open world incentrato su una ragazza in grado di utilizzare varie abilità speciali cambiando i propri abiti.

Per quanto possa sembrare decisamente bizzarro, il titolo fa parte di una serie di grande successo in Giappone, partita dalle piattaforme mobile e intitolata Love Nikki-Dress Up Queen, a quanto pare.

Tominaga sta dunque dirigendo i lavori su Infinity Nikki presso il team PaperGames, in quello che sembra un netto cambio di produzione rispetto ai suoi precedenti lavori su The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nel trailer, vediamo alcuni esempi di situazioni tipiche che troviamo all'interno del gioco, con la protagonista che affronta ostacoli e combattimenti cambiando abiti e assumendo nuove forme e abilità.

Sembra ci siano degli enigmi da risolvere, combattimenti da affrontare e segreti da scoprire in giro per il mondo di gioco, oltre a numerose attività collaterali che si attivano utilizzando il giusto vestito, ovviamente. Non è chiaro se Infinity Nikki sia destinato ad arrivare anche in occidente, ma al momento è previsto per PC, PS4 e PS5.