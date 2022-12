LEGO Super Mario: i nuovi set sono prenotabili su Multiplayer.com

Mancano ancora pochi mesi all'uscita, fissata a gennaio 2023, ma su Multiplayer.com potrete già prenotare i nuovissimi set dedicati a LEGO Super Mario, la fortunata collaborazione tra i mattoncini di plastica danesi e l'idraulico italiano più famoso del mondo. Ma non è tutto, ancora per qualche giorno è possibile trovare tantissime offerte LEGO per il Black Friday. Vi basterà andare a questo indirizzo per scoprirle tutte. Andiamo con ordine. Il prossimo gennaio 2023 usciranno ben 6 nuovi set grazie ai quali espandere l'esperienza LEGO Super Mario. Si tratta dei LEGO Super Mario Toolbox Creativa (71418), LEGO Super Mario Pack di espansione Avventura sulla neve di Tricherino (71417), LEGO Super Mario Pack di espansione Giro sull'onda lavica (71416), LEGO Super Mario Costume di Mario ghiaccio e Mondo ghiacciato (71415), LEGO Super Mario Pack di espansione Scapocciatore di Kondorotto (71414) e LEGO Super Mario Pack Personaggi Serie 6 (71413). Come sempre questi potranno essere integrati con tutti gli altri set LEGO Super Mario, così da costruire livelli di gioco sempre più complessi e intriganti.

LEGO Super Mario Toolbox Creativa 71418 LEGO Super Mario Toolbox Creativa 71418 La Toolbox creativa, come dice il nome, consente di esprimere in libertà la propria creatività. Il set contiene alberi, fiori, montagne, funghi, piramidi, una bandiera di punto intermedio, ecc. per ricreare il look dei livelli erbosi, desertici e lavici di Super Mario, 3 frutti, una confezione regalo e un Super Fungo con action tag e 3 personaggi LEGO Super Mario: Wendy, Yoshi Blu e Goomba. Unendo la Toolbox creativa agli altri set di LEGO Super Mario sarà possibile espandere ulteriormente le proprie avventure nel Regno dei Funghi, con tantissimi oggetti presi di peso dagli iconici livelli dell'idraulico di Nintendo. Potete prenotare la Toolbox Creativa (71418) a questo indirizzo.

LEGO Super Mario Pack di espansione Avventura sulla neve di Tricherino 71417 LEGO Super Mario Pack di espansione Avventura sulla neve di Tricherino 71417 L'inverno sta per arrivare e per accoglierlo degnamente, perchè non aggiungere il Pack di espansione Avventura sulla neve di Tricherino ai propri livelli di LEGO Super Mario? Questo set contiene un Koopa rosso, un Surgelino, un Tricherino e baby Pinguotto. Grazie a loro sarà possibile ricreare i livelli ghiacciati dei videogiochi quelli nei quali bisognava stare attenti a non scivolare fuori dai bordi. In questo set, però, ci si potrà anche riscaldare accanto al "falò", pattinare sul "ghiaccio" e a regalare un frutto nascosto al baby Pinguotto. Potete prenotare LEGO Super Mario Pack di espansione Avventura sulla neve di Tricherino 71417 a questo indirizzo.

LEGO Super Mario Pack di espansione Giro sull'onda lavica 71416 LEGO Super Mario Pack di espansione Giro sull'onda lavica 71416 Col Pack di espansione Giro sull'onda lavica cambiamo decisamente scenario. Dai ghiaccia passiamo alla lava e dal simpatico baby Pinguotto all'incandescente Fuoco Bros. Questo Set consente di aggiungere alla propria collezione di LEGO Super Mario una delle trappole più divertenti e letali mai concepite da Bowser. Si tratta di un'onda di lava oscillante con una piattaforma lavica con 2 Fiammetti a ogni estremità. E come dicevamo, il set include anche un Fuoco Bros da sconfiggere. Potete prenotare il LEGO Super Mario Pack di espansione Giro sull'onda lavica 71416 a questo indirizzo.

LEGO Super Mario Costume di Mario ghiaccio e Mondo ghiacciato 71415 LEGO Super Mario Costume di Mario ghiaccio e Mondo ghiacciato 71415 Per sopportare al meglio i continui sbalzi di temperatura, Super Mario ha bisogno di un guardaroba all'altezza. Col Costume di Mario ghiaccio e Mondo ghiacciato potrete dare all'idraulico italiano l'outfit perfetto per le sue avventure nei ghiacci. Oltre a una tuta di Mario ghiaccio da far indossare a LEGO Mario (che ricordiamo è incluso solo nello Star Pack) il set include i personaggi di un Pinguastro e di un Goomba LEGO. La piattaforma di ghiaccio blu costruibile, inoltre, attiva i suoni di pattinaggio di LEGO Mario quando ci "pattina" sopra. C'è anche un lanciatore per lanciare il Pinguastro contro un blocco di ghiaccio in mattoncini: quando il blocco di ghiaccio si rompe, viene rivelato il Goomba. Potete prenotare LEGO Super Mario Costume di Mario ghiaccio e Mondo ghiacciato 71415 a questo indirizzo.

LEGO Super Mario Pack di espansione Scapocciatore di Kondorotto 71414 LEGO Super Mario Pack di espansione Scapocciatore di Kondorotto 71414 Inutile girarci intorno, il Pack di espansione Scapocciatore di Kondorotto ha chiaramente un nome divertentissimo. Come divertentissimo è il grande personaggio del Kondorotto, interamente costruibile. Con LEGO Mario, Luigi o Peach (che ricordiamo, sono venduti a parte) bisogna saltare sul pulsante quadrato per evitare il grande becco e il lungo collo del Kondorotto mentre attacca. Una volta che questo ha abbassato la testa bisogna saltargli sul coppino per sconfiggerlo. Il set ha anche un comodo trampolino per far rialzare il Kondorotto. Potete prenotare LEGO Super Mario Pack di espansione Scapocciatore di Kondorotto 71414 a questo indirizzo.

LEGO Super Mario Pack Personaggi Serie 6 71413 LEGO Super Mario Pack Personaggi Serie 6 71413 Concludiamo in bellezza questa carrellata dei nuovi set di LEGO Super Mario prenotabili su Multiplayer.com con la nuova serie di personaggi che invaderà gli scaffali. Nei LEGO Super Mario Pack Personaggi Serie 6 si potranno trovare 8 personaggi LEGO Super Mario da collezionare: Strutzi, un Toad verde, un Ghiaccio Bros, un Pungipalla e 2 Goomba gatto in 1 pack, più un Calamako (con 3 Baby Calamako), un Sumo Bros e uno Spunzo. Come sempre ognuno di questi personaggi è compatibile con il resto dei prodotti LEGO Super Mario e sono, come da tradizione, tutti molto carini. Potete prenotare LEGO Super Mario Pack Personaggi Serie 6 71413 a questo indirizzo.