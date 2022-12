Dying Light 2: update 1.23 disponibile per la patch 1.8.1

È disponibile l'update 1.23 di Dying Light 2, calcolato come 1.023 su PS5. Si tratta precisamente dell'aggiornamento chiamato dagli sviluppatori patch 1.8.1 che si somma alla patch 1.8.0 pubblicata ieri. Vediamo i dettagli.

Viene precisato che la patch 1.8.1 è stata pubblicata ieri su PC, ma è arrivata solo oggi su console. Questa versione include una piccola correzione per la versione PC che inizialmente mancava dalla versione console.

Per il momento, però, non abbiamo un elenco preciso delle novità incluse nell'update 1.8.1. L'unica informazione condivisa dagli sviluppatori in merito è quanto segue, indicato tramite Discord: "Il contenuto è praticamente lo stesso, ma c'è un piccolo hotfix su PC che è attualmente in fase di presentazione su console, quindi potete aspettarvi che venga rilasciato nei prossimi giorni."

Come detto, l'update in versione console è quello incluso nell'aggiornamento 1.23 ora disponibile.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties: "Facendo un bilancio aritmetico delle qualità e dei difetti del DLC, Bloody Ties potrebbe uscirne come un'espansione da evitare a tutti i costi, soprattutto perché ambisce a concentrarsi sulla trama non riuscendo a confezionarne una di reale valore. Nonostante ciò, il prezzo contenuto e l'incredibile qualità dei combattimenti nell'arena rendono l'espansione un buon acquisto, per i fan di Dying Light 2. Se state disperatamente cercando un motivo per tornare a giocare con Aiden procedete senza esitazione, mentre se non avete particolare nostalgia di Villedor valutate con accortezza l'idea di aspettare un nuovo pacchetto. Siamo solo all'inizio del supporto post-lancio di questo secondo capitolo, e se Techland ci ha insegnato qualcosa... allora ne vedremo delle belle."