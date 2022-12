Steam Deck regalata ai The Game Awards, ma i fan temono che i bot abbiano barato: Valve spiega

Durante l'evento dei The Game Awards 2022, Valve ha messo a disposizione la possibilità di vincere una Steam Deck ogni minuto di trasmissione. I vincitori venivano selezionati tra gli spettatori presenti in diretta su Steam, se si erano iscritti all'evento (cosa che a propria volta richiedeva di rispettare certi requisiti, come aver effettuato un acquisto entro una certa data così da evitare l'arrivo di nuovi account creati apposta per l'evento). I fan, però, hanno notato che durante l'evento venivano spesso premiati degli utenti il cui nome appariva solo come una sequenza di numeri molto lunga. I giocatori hanno quindi temuto che quelli fossero bot che stavano "rubando" le console.

In realtà non è affatto così. Valve, tramite l'account ufficiale di Steam Deck su Twitter, ha spiegato cosa è successo e ha tranquillizzato i giocatori.

Come potete vedere poco sotto, le sequenze di numeri che apparivano sotto la diretta non erano bot ma il numero identificativo dell'acount Steam degli utenti premiati. Si è trattato in altre parole di un errore di visualizzazione durante la diretta, ma non è accaduto nulla di male.

Tramite Reddit, inoltre, un utente spiega di aver ricevuto l'email della vincita della Steam Deck pochi minuti dopo la comparsa del suo nome durante la diretta streaming. Questo significa che se avete partecipato e non siete sicuri di aver vinto perché temete che il vostro nome sia uno di quelli apparsi come sequenza numerica, potete mettervi l'anima in pace: avreste già dovuto ricevere un'email dedicata.

Diteci, avete cercato di partecipare? Oppure visto l'orario non avete nemmeno provato?