Chainsaw Man: il cosplay di Power di yazbunnyy in versione infermiera vi farà passare ogni male

Il mondo del cosplay prende ispirazione da più direzioni, ma per certo i manga e gli anime rimangono una delle prime fonti. Ad esempio, in questo periodo sta spopolando Chainsaw Man e i suoi personaggi. Ora, yazbunnyy ci propone il proprio cosplay di Power in versione infermiera!

yazbunnyy ci propone un cosplay molto semplice, con un costume da infermiera non particolarmente elaborato. Un tocco aggiunto viene dato dal sangue al lato della bocca. In una seconda immagine, yazbunnyy ci mostra un artwork dedicato a Power che le è stato di ispirazione.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Power realizzato da yazbunnyy? Il personaggio di Chainsaw Man è stato ricreato in modo accurato, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?