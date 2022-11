My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di black_melodie è in posa da combattimento

My Hero Academia continua a essere una delle serie di manga e anime più apprezzate tra quelle in circolazione. Il motivo è sempre quello: una bella trama e tanti personaggi interessanti, con poteri unici e ben ragionati. Ad esempio, uno dei personaggi preferiti del mondo del cosplay è Momo Yaoyorozu. Ora, black_melodie ci propone un nuovo scatto del suo cosplay di Momo Yaoyorozu.

Momo Yaoyorozu ha la capacità di creare qualsiasi oggetto direttamente dalla propria pelle, ma per farlo deve conoscerne profondamente la composizione. Il suo potere è quindi in realtà conseguenza del suo livello di conoscenze ed è per questo che la ragazza è una grande studiosa. Anche il suo costume, come possiamo vedere in questo scatto, ha una parte che serve per appoggiare i libri e avere le informazioni di cui ha bisogno anche nel mezzo dell'azione.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da black_melody? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?