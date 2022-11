Offerte Amazon: AMD Ryzen 5 7600X in sconto a un prezzo più basso del Black Friday

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un AMD Ryzen 5 7600X. Lo sconto segnalato è di 72.99€, ovvero del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo processore è 369.99€. La CPU è stata messa in sconto anche durante il Black Friday 2022, ma il prezzo è calato ulteriormente. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. La restituzione è estesa fino al 31 gennaio 2023.

Questo processore ha una velocità pari a 4.7 GHz, una cache secondaria da 38 MB, 6 core e 12 thread. Misura 4 x 4 x 0.27 cm.

