PS5 e PS4: nuova pubblicità di Sony ci porta a scoprire le esclusive PlayStation Studios

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato una nuova pubblicità dedicata a PlayStation Studios e alle esclusive per PS5 e PS4. Si intitola "Where will Play take you?", ovvero "Dove ti porterà il gioco?".

Potete vedere il video poco sotto. Si tratta di una raccolta di scene tratte dalle più famose esclusive first party di Sony, a partire da God of War Ragnarok. Si passa poi a Horizon Forbidden West e si legge la scritta "Il gioco ci porta verso nuove altezze".

Successivamente vediamo Nathan e Sully, da Uncharted 4 Fine di un ladro e il discorso della voce narrante prosegue, affermando che il "gioco" ci porta verso "nuovi territori".

Poi è il turno di Gran Turismo 7, con le sue roboanti macchine da corsa, associato alla frase "nuovi estremi". Tocca poi a Ratchet & Clank Rift Apart, rappresentato dalla scritta "Nuovi incontri". La voce afferma poi "nuove avventure" mostrando Ghost of Tsushima e il suo DLC, L'isola di Iki.

Alla parola "nuove missioni" è invece il turno di Returnal, lo sparatutto sci-fi roguelite di Housemarque. Mostrando The Last of Us Parte I, ovvero il remake, possiamo leggere "verso l'ignoto". Vi è poi una carrellata veloce di scene, che mostrano Uncharted L'eredità perduta, nuovamente God of War Ragnarok e il DLC di The Last of Us (Left Behind).

Il senso del video è mostrarci verso dove ci porterà "il gioco" e cosa ci farà provare. Si tratta di un filmato molto semplice, ma permette di avere una rapida idea di quali sono i giochi di punti di Sony PlayStation in questo momento.

Diteci, avete giocato tutti i videogame mostrati?