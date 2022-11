The Great War: Western Front, abbiamo provato lo strategico di Petroglyph sulla Prima guerra mondiale

Nata da esuli dei compianti Westwood Studios, nome di culto per qualunque appassionato di strategici in tempo reale, i Petroglyph non sono mai riusciti a ricatturare il successo globale dei classici di quei bei tempi andati, eppure hanno scelto di non allontanarsi troppo da quel genere, con una serie di progetti abbastanza altalenanti. Da un po' si aspettava un vero ritorno di forma: un videogioco dotato della cura necessaria a ravvivare un po' questo mondo sempre più di nicchia e affamato di opere di valore, magari con un quel pizzico di fedeltà storica che manca alla maggior parte delle produzioni moderne. Oggi, quel titolo ha preso forma col nome di The Great War: Western Front , e noi abbiamo avuto modo di provarlo durante un interessante evento digital organizzato da Frontier.

Resta in trincea soldato

Le trincee sono la vostra salvezza in The Great War: Western Front. Abbandonatele troppo a lungo e vedrete i soldati sparire in un lampo

The Great War non è un RTS peculiare solo per via della fedeltà agli eventi storici - anche se non si tratta di uno strategico "realistico" e gli sviluppatori si sono presi non poche libertà per favorire il gameplay - ciò che lo contraddistingue è in realtà un approccio piuttosto unico alla gestione delle risorse e al movimento delle truppe, completamente diverso dalla classica struttura "costruisci e distruggi" di molti altri esponenti del genere. No, la Prima guerra mondiale era una guerra di trincea, pertanto uno dei fondamentali qui è proprio l'inserimento dei soldati in questi importantissimi canali scavati nel terreno: muoversi in campo aperto è un suicidio e una truppa completamente visibile viene tritata da qualunque forma di fuoco nemico nel giro di una manciata di secondi.

Come si evita quindi di trasformare il proprio esercito in uno spezzatino? Semplice, si utilizzano strategie guerresche più realistiche rispetto alla media: fuoco di copertura in avvicinamento per distrarre i nemici in difesa, o addirittura bombardamenti lineari di artiglieria per sollevare fumo e coprire la visuale dei nemici durante un assalto. Tattiche simili sono sembrate l'unico modo per raggiungere in relativa sicurezza gli obiettivi durante la demo, e non è nemmeno una passeggiata sfruttarle, dato che un minimo errore di calcolo dei tempi porta inevitabilmente a perdere parecchie unità.

Una volta arrivati nella zona richiesta, peraltro, le cose non si facilitano più di tanto, dato che persino gli attacchi vanno fatti con spostamenti nelle trincee, di norma avanzando gradualmente di posizione in posizione. La complessità poi aumenta quando vanno presi in considerazione fattori come i dirigibili (che aumentano la visibilità e permettono di osservare con chiarezza gli attacchi nemici) o la possibilità di utilizzare l'aviazione per utili bombardamenti e azioni di disturbo.