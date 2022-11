Offerte Amazon: smart TV Sony BRAVIA KD-55X80K da 55 pollici al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una smart TV Sony BRAVIA KD-55X80K da 55 pollici. Lo sconto segnalato è di 100€, ovvero del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo precedente per questa Smart TV è 799€. Nei mesi precedenti la televisione è stata messa in vendita anche a prezzi superiori. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. La restituzione è estesa fino al 31 gennaio 2023.

Il Sony BRAVIA KD-55X80K misura 33.9 x 123.3 x 78.3 cm e pesa 15 Kg. La risoluzione massima è 4K UHD HDR con display Triluminos Pro. Dispone di Speaker X-Balanced che assicura dialoghi e musica potenti e nitidi. La tecnologia Sound Optimization rileva gli oggetti fonoassorbenti nella stanza, ottimizzando automaticamente l'audio.

