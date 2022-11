FromSoftware: indagine parla di crunch e paga insoddisfacente, ma i dipendenti amano il team

GamesIndustry.biz ha recentemente intervistato una serie di sviluppatori di FromSoftware, per indagare sui problemi di cruch e di paga. Le fonti sono rimaste anonime, in quanto FromSoftware non permette ai dipendenti di rilasciare interviste. FromSoftware non ha rilasciato invece dichiarazioni ufficiali in merito.

Una fonte ha affermato: "L'industria in Giappone non è così folle rispetto alla mia esperienza in altri settori. In Giappone ci sono molte festività [e] c'è una regola secondo cui il personale [di FromSoftware] non dovrebbe fermarsi oltre le 22, e il 90% delle volte il personale non si ferma oltre le 21". Molteplici fonti ammettono, tuttavia, che presso FromSoftware c'è un "certo livello di crunch".

Sembra che la situazione vari da reparto a reparto; una fonte ha detto: "Per me non ci sono stati molti straordinari". Un'altra, proveniente da un altro reparto, ha invece dichiarato: "Durante i periodi critici di pubblicazione dei giochi, spesso ho dovuto lavorare la mattina presto e fare gli straordinari per due o tre mesi".

Questo periodo di tempo è stato indicato da un'altra fonte che ha osservato che "non è che [il crunch] avvenga quotidianamente", ma è più comune "durante il controllo della ROM per l'editore o due o tre mesi prima dell'uscita".

Si parla poi dello stipendio. Secondo una fonte, gli straordinari sono inclusi nel salario, solo se si lavora dopo la mezzanotte il tempo extra viene pagato a parte, ma la metà del pagamento normale. Si tratta di una stranezza per il Giappone, dove di norma i pagamenti orari aumento dopo la mezzanotte.

Rispetto al costo della vita a Tokyo, una fonte ha affermato che lo stipendio di FromSoftware "non è adeguato". Ha poi aggiunto che anche altre persone vicine allo studio "non sembrano soddisfatte dei loro stipendi".

Una fonte ha tenuto a sottolineare, per controbilanciare le critiche sul crunch e sulla retribuzione, che FromSoftware "non è una grande organizzazione". Il che è vero: nonostante produca AAA, a maggio 2022, FromSoftware contava 349 dipendenti.

Sebbene si parli di crunch e stipendi bassi, sembra che i dipendenti di FromSoftware siano in media soddisfatti. Molteplici fonti hanno fornito resoconti positivi della loro esperienza in FromSoftware, nonostante le loro critiche.

Uno ha suggerito che le lunghe ore di lavoro sono un po' come giocare a Dark Souls. "Sei un po' teso, in un certo senso", dicono. "Si fatica a fare le cose per bene, ma se si supera l'ostacolo è molto soddisfacente. È come aver sconfitto un boss in Dark Souls".

Un'altra fonte ha detto: "È stata una grande esperienza. Non solo perché si può lavorare a un titolo AAA, ma anche perché si può lavorare con colleghi di grande talento e passione per la creazione di videogiochi".