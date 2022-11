Yu-Gi-Oh! Master Duel a quota 50 milioni di download, Konami premia i giocatori

Yu-Gi-Oh! Master Duel ha superato quota 50 milioni di download: lo ha annunciato Konami, che per celebrare l'importante evento ha deciso di ringraziare tutti i giocatori, regalando loro un bonus da 1.000 gemme.

Capace di contribuire in maniera importante ai ricavi da record di Konami nell'ultimo trimestre, Yu-Gi-Oh! Master Duel traspone in digitale il gioco di carte basato sulla serie del compianto Kazuki Takahashi, offrendo un'esperienza a metà fra classico e moderno.

"Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) è entusiasta di annunciare che Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, a nove mesi dall'uscita, ha superato i 50 milioni di download in tutto il mondo", si legge nel comunicato stampa diffuso dal publisher giapponese.

"Per celebrare questo incredibile traguardo, KONAMI offre ai Duellanti 1.000 Gemme bonus come parte della '50 Million Downloads Appreciation Campaign'. Effettuando ora il log in, i Duellanti riceveranno 1.000 Gemme e l'esclusiva sleeve celebrativa Drago a Cinque Teste per proteggere le loro carte in-game."

"Disponibile da oggi anche un nuovo Secret Pack. 'Abisso Alba' è caratterizzato da carte basate sul Caduto di Albaz e sulle sue Evocazioni Fusion, in grado di richiamare draghi dall'enorme potere. 'Abisso Alba' introduce nuove carte in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, tra cui: Alba-Lenatus il Drago Abisso, Albaz il Cinereo e Bando Marchiato."