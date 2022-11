Crossfire: Legion, data di lancio della versione completa su Steam svelata, con novità e trailer

Crossfire: Legion, il gioco di strategia in tempo reale per PC basato sul franchise FPS di Smilegate, passerò dalla versione Accesso Anticipato di Steam alla versione completa l'8 dicembre. Inoltre, dall'8 all'11 dicembre sarà disponibile un fine settimana ad accesso gratuito. Il team ha anche condiviso un trailer, che potete vedere poco sotto.

Il passaggio alla versione completa comporterà l'arrivo di una serie di novità per Crossfire: Legion, ovvero:

Atto 4 della Campagna

Operation Northside, una modalità cooperativa

Labyrinth, una nuova mappa Skirmish

Tongren Facility, una nuova mappa Payload

Nuove unità per ogni fazione

Tra nuovi comandanti: Warden (Global Risk), Cipher (New Horizon) e Stalker (Black List)

La versione completa di Crossfire: Legion conterrà 66 unità, 9 comandanti e 12 mappe in varie modalità PvP e PvE. Saranno disponibili anche due modalità Arcade, Brawl e Battle Lines, mentre la campagna prevede 15 missioni. Come se non bastasse, verrà aggiunto anche un creatore di mappe con supporto per Steam Workshop.

Nuove informazioni sul gioco saranno inoltre condivise nelle prossime settimane, secondo quanto indicato dagli sviluppatori.

La descrizione ufficiale del gioco recita: "Il pianeta è stravolto da un conflitto su scala mondiale. Black List e Global Risk sono in lotta perpetua per imporre le rispettive ideologie e, come se non bastasse, sul campo di battaglia scende una nuova fazione. Conduci alla vittoria il tuo esercito personalizzato in quest'avventura ambientata in un futuro non troppo lontano, dove il mondo è logorato da una guerra tra corporazioni. Crossfire: Legion è un dinamico gioco di strategia in tempo reale."

"Che tu sia alla ricerca di un'esperienza estremamente competitiva o preferisca un approccio più rilassato, in Crossfire: Legion troverai pane per i tuoi denti. Fai sfoggio delle tue abilità nelle modalità competitive online mentre gestisci le risorse, rafforzi la tua base e invii il tuo esercito a schiacciare i nemici. Preparati e ricorda che sul campo di battaglia l'esitazione è la tua peggior nemica. In Crossfire: Legion troverai anche un sacco di entusiasmanti modalità multigiocatore, che metteranno alla prova le tue abilità di comando dal punto di vista tattico e strategico e ti insegneranno che non tutti i nemici sono così terribili come sembrano."