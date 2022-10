My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di kawaiibesu vi crea un bastone

My Hero Academia può vantare un grande cast e si tratta di un grande vantaggio per il mondo del cosplay, il quale può sfruttare i personaggi preferiti dei fan per nuovi scatti fotografici. Ora, ad esempio, kawaiibesu ci propone il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu mentre vi crea un bastone da combattimento.

Momo Yaoyorozu è una studentessa della classe A del primo anno del Liceo Yuei, dove frequenta anche il protagonista. Il suo potere le permette di creare oggetti direttamente dalla pelle, ma la ragazza deve non solo avere le energie per farlo ma deve anche conoscere profondamente il materiali e la struttura dell'oggetto. In altre parole, il suo potere si basa soprattutto sullo studio più che sulla "magia". In questo cosplay, vediamo il costume classico di Yaoyorozu e la vediamo creare un bastone da combattimento.

Se siete grandi fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di 某人 è l'anime ma in 3D. Ecco poi anche il cosplay di Momo Yaoyorozu di madmax_i è in costume da eroina. Chiudiamo i nostri suggerimenti con il cosplay di Momo Yaoyorozu di sickly.sweet è in stile cheerleader.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da kawaiibesu? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?