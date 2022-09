My Hero Academia: il cosplay di Momo Yaoyorozu di sickly.sweet è in stile cheerleader

My Hero Academia è una delle serie manga e anime preferite del pubblico e il merito è anche del gran numero di personaggi, unici per stile e personalità. Tra i personaggi principali troviamo gli studenti del primo anno della classe A della Yuei. Tra questi, vi è Momo Yaoyorozu. Ora, sickly.sweet ci propone il proprio cosplay di Momo Yaoyorozu.

In questo caso Momo Yaoyorozu è stata ricreata nella sua versione cheerleader, proveniente da una scena della seconda stagione dell'anime. La ragazza, insieme ad alcune compagne, viene ingannata da uno dei ragazzi della classe e si ritrova a fare una spettacolo in costume durante un evento sportivo della scuola. sickly.sweet ha scelto questa versione per il proprio cosplay.

Se siete fan di My Hero Academia, allora dovreste vedere il cosplay di Momo Yaoyorozu di saravanilly si mostra in costume da bagno rosso. Ecco poi anche il cosplay di Camie di sammycosplay non è un'illusione. Chiudiamo con il cosplay di Himiko Toga di lit.mira ci strega con i propri occhi d'oro.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Momo Yaoyorozu realizzato da sickly.sweet? Il personaggio di My Hero Academia è stato ricreato nel modo migliore, oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?