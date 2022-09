Assassin's Creed Remake: i rumor sul primo capitolo tornano e parlano di "conferme"

Da alcune settimane si parla in modo sempre più insistente di un remake del primo capitolo di Assassin's Creed. Ora, sempre più leaker puntano il dito verso tale gioco e parlano anche di "conferme", poco prima dell'inizio dell'Ubisoft Forward.

Facciamo il punto della situazione. Lo YouTuber j0nathan - che ha condiviso un leak su Assassin's Creed Mirage, poi confermato da Ubisoft - ha affermato che il remake del primo Assassin's Creed esiste. A suo dire, il gioco sarà parte del Pass Stagionale di Mirage.

Inoltre, un altro insider - ScriptLeaksR6 - ha affermato che il remake è praticamente cosa certa. ScriptLeaksR6 ha condiviso alcuni artwork di Assassin's Creed Mirage e sembra quindi una fonte affidabile sull'argomento. Afferma comunque di non avere una data di uscita da indicare.

Vi è poi un commento scritto da Ubisoft Italia su YouTube, che sembra dare corda a un utente che ha chiesto l'arrivo di Assassin's Creed remaster/remake. Quest'ultimo è un dettaglio meno rilevante, visto che potrebbe essere solo un commento poco attento di una sezione regionale di uno dei vari social di Ubisoft, ma viene considerato da Adrien Perea come una conferma del gioco.

Ovviamente parliamo sempre di rumor e leak: nulla è ufficiale e, anche ammesso che vi sia del vero, non è affatto detto che il gioco venga annunciato durante l'Ubisoft Forward di questa sera. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni.