Persona 5 Royal: svelate le dimensioni per Nintendo Switch, sono un terzo rispetto a PS4

In attesa del lancio di Persona 5 Royal su Nintendo Switch programmata per il mese di ottobre, lo YouTuber Faz ha svelato su Twitter le dimensioni del download del porting per la console portatile, che a quanto pare sarà un peso piuma rispetto all'originale per PS4.

Come riportato Persona 5 Royal su Switch pesa 12,5 GB. Dimensioni tutto sommato nella norma se paragonate a quelle di altri giochi disponibili per la console Nintendo, ma decisamente più contenute rispetto a quelle per PS4, ovvero 37,7 GB praticamente il triplo.

Stando a Faz buona parte della differenza di peso la si deve alle cutscene del gioco. Su PS4 infatti rappresentano circa un terzo delle dimensioni complessive, ma dato che su Switch verranno downscalate a 720p occuperanno molto meno spazio. Inoltre stando a Faz molto probabilmente la versione Switch non includerà il doppiaggio giapponese in occidente, che sarà da scaricare a parte, altrimenti non sarebbe sufficiente una cartuccia da 16 GB per contenere il gioco.

Persona 5 Royal sarà disponibile su Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PC dal 21 ottobre.