Warhammer 40.000: Darktide: l’inquisizione combatte il Chaos nel nostro provato in cooperativa

Durante i giorni della Gamescom abbiamo provata l'ultima versione di Warhammer 40.000: Darktide e dannazione se è stato divertente. I Vermentide hanno riscosso un grande e inatteso successo, soprattutto per due motivi: sono stati fatti col cuore e questo ne ha nascosto i limiti produttivi, e il loro gameplay funziona meravigliosamente bene. Per chi non lo sapesse, parliamo di giochi pensati per la cooperativa che però si lasciano utilizzare piuttosto bene anche da soli, sfruttando la compagnia di tre compagni guidati dalla IA, invece che dai nostri amici. Così facendo potrete terminare la storia (sempre in secondo piano rispetto all'azione) senza grossissimi problemi, ma servirà necessariamente un aiuto per battere il gioco ai livelli di difficoltà più alti.

Piovono proiettili! Warhammer 40.000: Darktide: quattro inquisitori in cerca del Chaos Warhammer 40.000: Darktide è qui per portare avanti il progetto fino a dove non è mai potuto arrivare prima: migliorandone sostanzialmente la grafica e ampliandone il gameplay che, per la prima volta nella serie, dà ora il benvenuto a un vasto assortimento di armi da fuoco e abilità pensate proprio per gli scontri a medio e lungo raggio. Da quel che ci hanno detto gli sviluppatori, il gioco proporrà un mix estremamente bilanciato tra i due approcci e ogni classe potrà essere personalizzata in modo da affrontare i diversi tipi di guerriglia. Anche questa è una novità di Darktide che, al contrario dei due Vermentide, non offrirà eroi predefiniti, ma quattro classi diverse che potremo modificare nell'aspetto, specializzare o ibridare nel corso delle partite, rendendole naturalmente più forti e di conseguenza più idonee al mostro stile di gioco.

Basta eroi Warhammer 40.000: Darktide: benvenuti su Tertium, ma attenti ai Rolex Le quattro classi presenti sono Veteran, Psyker, Zealot e Ogryn. Noi abbiamo avuto l'enorme piacere di provarne due in altrettante partite, la prima persona e la seconda portata eroicamente a termine. Lo Psyker è il mago del gruppo: simile, ma non identico alla Sienna del secondo Vermentide, è davvero molto divertente da lanciare in battaglia perché può essere risolutivo in diversi ruoli, ma di tanto in tanto è obbligato a ricaricare il suo potere attraverso un rito magico che ne rallenterà i movimenti fino a quando verrà tenuto attivo. In cambio lo Psyker ha un dardo dall'enorme gittata, sfere di luce da sparare a ripetizione, esplosioni ad area, spade da incantare strada facendo e chissà cos'altro non abbiamo ancora avuto modo di vedere. Totalmente diversa l'esperienza ai comandi di un Ogryn (Homo Sapiens Gigantus): la sua enorme stazza gli permette di vedere la battaglia dall'alto e con la sua corsa può spazzare via i nemici a centinaia, arma da fuoco e corpo a corpo non sono meno devastanti ma che lentezza!

Due battaglia e una vittoria Warhammer 40.000 Darktide: negli ultimi anni, la qualità dei giochi che sfruttano la licenza Warhammer è aumentata a dismisura In entrambe le partite siamo scesi in battaglia insieme ad altri tre giocatori, ma è solo quando tutti abbiamo iniziato a coordinarci a dovere, parlando in cuffia, che siamo riusciti ad avanzare fino alla fine del livello. E la partita era impostata a normale, una difficoltà pensata anche per essere affrontati da soli. Darktide non sarà una passeggiata, e si preannuncia più cattivo e intenso dei suoi due predecessori. Su schermo ci sono più nemici e questi sono più reattivi che mai: non saranno dei geni, ma corrono in copertura, sfruttano a fondo il loro peculiare equipaggiamento, mentre gli zombie di Warhammer 40k, i cosiddetti poxwalker, spunteranno da ogni angolo buio fino a quando i quattro eroi non avranno più spazio per muoversi. Un netto passo avanti rispetto ai due Vermentide. Dei cecchini ben posizionati possono tirar giù un team ben affiatato in pochi istanti, diventa quindi fondamentale comunicare ed elaborare strategie al volo con il gruppo, anche per gestire le poche risorse su cui potremo mettere le mani durante la missione. Munizioni ed energia non spunteranno come funghi, ma il loro numero sarà ancora una volta affidato a un'avara casualità.

Grosso calibro Warhammer 40.000 Darktide: più son grossi, e più faranno rumore quando cadono... È vero che di giochi così, figli di Left 4 Dead, ultimamente ne abbiamo visti tanti, ma Darktide è chiaramente di un'altra categoria e forse l'unico che potrebbe ambire alla popolarità dell'indimenticabile horror firmato Valve. Le sue meccaniche sono elaborate al punto giusto, il feeling delle armi a distanza sopraffino; senza contare che la composizione casuale dei livelli e delle missioni contribuirà a un ulteriore slancio nella varietà dell'azione, importantissima in un gioco che vuole farci visitare le sue ambientazioni centinaia di volte ciascuna. E pensare che Fatshark, la software house svedese dietro questa serie di giochi, è stata fondata soltanto dieci anni fa e prima di Vermentide sopravviveva come subappaltatrice di giochi minori. Con Darktide, Fatshark ha la possibilità di fare il salto di qualità definitivo, speriamo non sbagli proprio ora!

Darktide sembra pazzesco, cattivo, caciarone, divertente, impegnativo, contemplativo, strategico, splatter, oscuro, rosso, rumoroso, angosciante, fenomenale, pesante, nero, fulmineo. Un gioco assolutamente da tenere d'occhio, soprattutto se aspettavate il coop della svolta dopo i tanti flop recenti. Il gioco sarebbe dovuto uscire il 13 settembre, ma è stato successivamente spostato al 30 novembre, data che lo vedrà debuttare su PC e inizialmente Xbox Series S e X.