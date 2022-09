Marvel: il gioco di Captain America e Black Panther sarà single player, dettagli sui protagonisti

Durante il Disney & Marvel Games Showcase di ieri è stato presentato il primo teaser trailer del nuovo gioco di Skydance con protagonisti Captain America e Black Panther. Ora sono arrivati nuovi dettagli grazie a un'intervista a Amy Hennig e il comunicato pubblicato sul sito ufficiale Marvel.

Durante un'intervista con IGN, la Hennig ha spiegato nonostante siano presenti diversi personaggi giocabili, il gioco Marvel di Skydance non sarà cooperativo ma un'esperienza completamente single player.

Marvel, un'immagine ufficiale del nuovo gioco di Skydance

Dal sito ufficiale di Marvel, invece apprendiamo che il titolo di Skydance avrà una storia originale che si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale e in diverse parti del globo. I giocatori vestiranno i panni di quattro protagonisti differenti: un giovane Steve Rogers (aka Captain Amercia); Azzurri, il nonno di T'Challa e il Black Panther all'epoca della Seconda Guerra Mondiale; Gabriel Jones, un soldato americano e membro degli Howling Commandos; e infine Nanali, leader del network di spie del Wakanda.

Il sito recita anche che i giocatori possono aspettarsi un gioco AAA incentrato sulla narrativa con "controlli intuitivi e un gameplay esaltante che cattura l'azione e l'entusiasmo Marvel, ispirato da fumetti, television e film".

Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli sul gioco Marvel di Skydance e Amy Hennig, dunque per saperne di più non ci resta che attendere pazientemente i prossimi mesi.