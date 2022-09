Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri, svelati i requisiti di sistema per PC

Epic Games Store ha svelato in anticipo la lista dei requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri.

Come riportato in una precedente notizia, ieri sera Epic Games Store ha pubblicato prima del tempo la pagina dedicata alla raccolta per PC, svelandone così la data di uscita nonché i bonus di pre-acquisto. La pagina è stata rimossa poco dopo la pubblicazione ma ormai le informazioni che erano al suo interno sono facilmente reperibili in rete.

Di seguito sono riportati i requisiti hardware riportati nell'Epic Games Store. Purtroppo non offrono un quadro completo: quelli minimi infatti sono pensati per giocare a 720p e 30 fps, mentre quelli raccomandati a 30fps e 1080p.

Minimi (30fps, 720p e settaggi medi)

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200

: Intel i5-4430, AMD Ryzen 3 1200 Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Spazio d'archiviazione : 126 GB

: 126 GB Direct X : versione 12

: versione 12 Scheda Video: GTX 960 (4GB), AMD R9 290X (4GB)

Raccomandati (30 fps, 1080p, settaggi alti)

Sistema Operativo : Windows 10

: Windows 10 Processore : i7-4770 e Ryzen 5 1500X

: i7-4770 e Ryzen 5 1500X Memoria : 16 GB

: 16 GB Spazio d'archiviazione : 126 GB

: 126 GB Direct X : Versione 12

: Versione 12 Scheda Video: GTX 1060 (6 GB), RX 570 (4 GB)

Oltre a non conoscere la configurazione raccomandata per giocare a Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri a risoluzioni e framerate più alti, al momento non è chiaro se i giochi della collection supporteranno DLSS, FSR 2.0 e altre feature tipiche dei giochi moderni per PC, e dunque sarà necessario attendere maggiori dettagli da Sony PlayStation per saperne di più in merito.